Министры иностранных дел Армении и Азербайджана проведут в США переговоры с участием госсекретаря Блинкена

В понедельник, 1 мая, главы МИД Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян проведут переговоры с участием госсекретаря США Энтони Блинкена.
Встреча должна состояться в Арлингтоне. Переговоры начнутся в 16:45 по Москве. Госсекретарь США должен будет провести отдельные встречи с Мирзояном и Байрамовым в здании Национального учебного центра иностранных дел имени Джорджа Шульца, пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление Госдепа.
Накануне стало известно о том, что Блинкен призвал Армению и Азербайджан к мирному диалогу. Американский государственный деятель созвонился с премьер-министром Николом Пашиняном и выразил позицию Вашингтона относительно мирного урегулирования в Закавказье. Также госсекретарь США в ходе телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым обсудил напряженность в районе Нагорного Карабаха.