Министры иностранных дел Армении и Азербайджана проведут в США переговоры с участием госсекретаря Блинкена

Накануне стало известно о том, что Блинкен призвал Армению и Азербайджан к мирному диалогу. Американский государственный деятель созвонился с премьер-министром Николом Пашиняном и выразил позицию Вашингтона относительно мирного урегулирования в Закавказье. Также госсекретарь США в ходе телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым обсудил напряженность в районе Нагорного Карабаха.