Спасатели ликвидировали пожар на месте схода поезда с рельсов в Брянской области

Напомним, что ЧП произошло в Унечском районе на железнодорожном перегоне «Рассуха» — «Унеча». В результате детонации самодельного взрывного устройства было повреждено железнодорожное полотно, после чего несколько вагонов проходящего по нему поезда сошли с рельсов. Состав перевозил топливо и стройматериалы. После крушения на месте ЧП вспыхнул пожар. Инцидент обошелся без пострадавших.