Спасатели ликвидировали пожар на месте схода поезда с рельсов в Брянской области

Пожар, вспыхнувший на месте схода нескольких вагонов грузового поезда с рельсов в Брянской области, ликвидировали. Об этом сообщили в Telegram-канале ОАО «РЖД».
По данным ведомства, открытое горение потушили в 12:30 по московскому времени. В настоящий момент на месте ЧП работают три восстановительных поезда и ремонтные бригады железнодорожников. Также к месту схода состава с рельсов следует экологическая лаборатория МЖД и бригада «Экоспас» для отслеживания экологической обстановки и ликвидации последствий разлива нефтепродуктов.
В РЖД отметили, что для координации усилий по ликвидации последствий произошедшего в Брянской области работает оперативный штаб. Его возглавляет глава компании Олег Белозеров.
Напомним, что ЧП произошло в Унечском районе на железнодорожном перегоне «Рассуха» — «Унеча». В результате детонации самодельного взрывного устройства было повреждено железнодорожное полотно, после чего несколько вагонов проходящего по нему поезда сошли с рельсов. Состав перевозил топливо и стройматериалы. После крушения на месте ЧП вспыхнул пожар. Инцидент обошелся без пострадавших.
Ранее сообщалось, что железнодорожные пути на месте крушения поезда в Брянской области были взорваны незадолго до прибытия состава. Работники РЖД не успели заменить разорванный участок дороги, что и привело к транспортному происшествию.