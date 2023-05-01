Врач Алена Огарева: таблетки категорически нельзя запивать минералкой и алкоголем

Об этом эксперт заявила 1 мая, в понедельник. Активные соединения в минералке вступают во взаимодействие с компонентами лекарств, что препятствует их усвоению, указала она. Категорически запрещается запивать медикаменты спиртными напитками: они могут отравить печень и привести к новым болезням, добавила Огарева. Также не рекомендуется сочетать таблетки и грейпфрутовый сок: это в несколько раз усилит действие лекарственного препарата.