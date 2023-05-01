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Врач Алена Огарева: таблетки категорически нельзя запивать минералкой и алкоголем

Общество
Врач Алена Огарева: таблетки категорически нельзя запивать минералкой и алкоголем

Лекарственные препараты не следует запивать минеральной водой и алкогольными напитками. Соответствующей информацией поделались врач Алена Огарева.

Об этом эксперт заявила 1 мая, в понедельник. Активные соединения в минералке вступают во взаимодействие с компонентами лекарств, что препятствует их усвоению, указала она. Категорически запрещается запивать медикаменты спиртными напитками: они могут отравить печень и привести к новым болезням, добавила Огарева. Также не рекомендуется сочетать таблетки и грейпфрутовый сок: это в несколько раз усилит действие лекарственного препарата.

Прежде стало известно, что в России был одобрен законопроект, который предусматривает ответственность за продажу медикаментов без рецепта. Подробности передает «Национальная служба новостей».
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