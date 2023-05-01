Пять человек погибли в результате взрыва на объекте химической корпорации Sinochem в Китае

В понедельник, 1 мая, на объекте по производству раствора перекиси водорода начался пожар в результате взрыва. Есть погибшие и пострадавшие, передает администрация новой зоны индустриального развития «Ляочэн», где находится химическая корпорация Sinochem.
Известно, что после взрыва пять человек погибли, один — получил травмы. Медики сразу оказали ему необходимую помощью. Помимо этого, согласно распространенной администрацией информации, один человек считается пропавшим без вести. Экстренные службы в настоящий момент проводят поисково-спасательную операцию. Сотрудники местной полиции начали расследование обстоятельств и причин произошедшего.
Ранее в Пенсильвании загорелся склад транспортной компании J.S. Fesmire, который расположен на местном железнодорожном терминале, передает «Царьград».