Пять человек погибли в результате взрыва на объекте химической корпорации Sinochem в Китае

Известно, что после взрыва пять человек погибли, один — получил травмы. Медики сразу оказали ему необходимую помощью. Помимо этого, согласно распространенной администрацией информации, один человек считается пропавшим без вести. Экстренные службы в настоящий момент проводят поисково-спасательную операцию. Сотрудники местной полиции начали расследование обстоятельств и причин произошедшего.