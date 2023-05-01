В Нидерландах задержали водителя с поддельными украинскими правами на имя британского политика Бориса Джонсона

Во время обыска у мужчины нашли поддельные автомобильные права на имя Джонсона, при этом в самом документе была вклеена фотография экс-премьера Великобритании, а также указаны настоящие дата и место рождения политика. Отмечается, что срок действия прав должен был истечь в 3000 году.