В Нидерландах задержали водителя с поддельными украинскими правами на имя британского политика Бориса Джонсона

Сотрудники полиции Нидерландов задержали нетрезвого водителя с поддельными украинскими правами на имя бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. О поимке пьяного мошенника сообщает телеканал OOG TV.
Стражи порядка остановили автомобиль, на котором перемещался злоумышленник, в ночь на воскресенье, 30 апреля. То, что гражданин за рулем находится в состоянии алкогольного опьянения, правоохранители заметили сразу.
Во время обыска у мужчины нашли поддельные автомобильные права на имя Джонсона, при этом в самом документе была вклеена фотография экс-премьера Великобритании, а также указаны настоящие дата и место рождения политика. Отмечается, что срок действия прав должен был истечь в 3000 году.