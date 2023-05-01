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Минобороны РФ отчиталось о достижении цели после нанесения группового ракетного удар по объектам ВПК Украины

Армия
Минобороны РФ отчиталось о достижении цели после нанесения группового ракетного удар по объектам ВПК Украины

Минувшей ночью российские силы нанесли ракетный удар высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Об этом в ходе брифинга сообщило Министерство обороны РФ.

Цель удара достигнута. Все назначенные объекты были поражены с применением высокоточного оружия. В ведомстве отметили, что атака ВС РФ нарушила работу предприятий, изготавливающих боеприпасы, вооружение и военную технику для подразделений ВСУ.

Ранее сообщалось, что авиация ВС РФ нанесла удары по местам сосредоточения живой силы и техники противника в Харьковской области. В результате были поражены военные цели в населенных пунктах Белый Колодезь, Глушковка, Колодезное и Куриловка.
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