Минобороны РФ отчиталось о достижении цели после нанесения группового ракетного удар по объектам ВПК Украины

Минувшей ночью российские силы нанесли ракетный удар высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Об этом в ходе брифинга сообщило Министерство обороны РФ.
Цель удара достигнута. Все назначенные объекты были поражены с применением высокоточного оружия. В ведомстве отметили, что атака ВС РФ нарушила работу предприятий, изготавливающих боеприпасы, вооружение и военную технику для подразделений ВСУ.
Ранее сообщалось, что авиация ВС РФ нанесла удары по местам сосредоточения живой силы и техники противника в Харьковской области. В результате были поражены военные цели в населенных пунктах Белый Колодезь, Глушковка, Колодезное и Куриловка.