Пожар площадью 700 квадратных метров произошел в цеху по распиловке древесины в Приморье

Возгорание площадью 700 кв. м. вспыхнуло в цеху по распиловке древесины в Приморье. Соответствующей информацией поделились в Telegram-канале Министерства чрезвычайных ситуаций по региону.
Пожар случился 1 мая, в понедельник. В настоящий момент его тушат сотрудники спасательных служб: ликвидацией возгорания занимаются 19 человек.
«Поступило сообщение о возгорании в цехе по распиловке древесины в селе Чугуевка Чугуевского района. Уже через 6 минут на месте работали огнеборцы <...> Пожар локализован на площади около 700 кв. м», — указывается в сообщении.
Прежде стало известно, что жительница Новосибирской области помогла потушить пожар в лесу веником. Подробности передает «ФедералПресс».