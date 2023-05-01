Глава МИД России Сергей Лавров призвал Запад раскрыть цели в Ливии

Нью-Йорк, 1 мая. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал усилия Запада по урегулированию ливийского кризиса неэффективными.
На встрече с прессой в штаб-квартире ООН министр напомнил о призывах Франции к проведению множества конференций для продвижения выборов в Ливии. Он отметил их бесполезность: ситуация в республике не изменилась, плебисцит все еще не состоялся.
Лавров также затронул события мая 2023 года в Ираке. Тогда бывший президент США Джордж Буш, находясь на борту авианосца, объявил о «торжестве демократии в Багдаде». Российский дипломат саркастически задался вопросом, что же тогда происходит с этой страной с тех пор.
По его словам, то же самое относится и к Ливии. Глава МИД РФ напомнил о стараниях Запада создать бесполетную зону над республикой с целью предотвращения перемещений самолетов Муаммара Каддафи. НАТО же беспрепятственно продолжало бомбить всю территорию страны, которая теперь находится в руинах.
Российский дипломат раскритиковал рассуждения США и ЕС о сроках урегулирования кризисов и призвал государства Запада раскрыть свои цели в Ливии, Ираке и других странах.
Он подчеркнул, что африканские республики все еще жалуются на последствия для их безопасности в результате военной интервенции НАТО в Ливию в 2011 году.
Ранее стало известно, что Ирландия направит в Средиземное море военный корабль в рамках операции IRINI. Судно займется контролем соблюдения эмбарго ООН на поставки оружия Триполи, введенного в 2020 году.