Глава МИД России Сергей Лавров призвал Запад раскрыть цели в Ливии

Лавров также затронул события мая 2023 года в Ираке. Тогда бывший президент США Джордж Буш, находясь на борту авианосца, объявил о «торжестве демократии в Багдаде». Российский дипломат саркастически задался вопросом, что же тогда происходит с этой страной с тех пор.