Президент ЦАР посетил Камерун в рамках рабочего визита

Яунде, 1 мая. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера в рамках рабочей поездки обсудил вопросы многоаспектного сотрудничества с главой Камеруна Полем Бийя.
Встреча лидеров двух африканских государств состоялась в Яунде в дружеской обстановке. Руководители стран обсудили новости центральноафриканского субрегиона и обменялись мнениями по актуальным вопросам, представляющим общий интерес.
Ранее Фостен-Арканж Туадера в ходе рабочего визита обсудил с министром финансов Камеруна Луи-Полем Мотазе перспективы совместных проектов в области экономики. Деловая беседа стала демонстрацией крепких партнерских отношений между республиками.
Кроме того, в Яунде президент ЦАР был избран новым главой Экономического и валютного сообщества стран Центральной Африки (CEMAC). Он сменил на посту Поля Бийя, который был первым лицом сообщества на протяжении последних четырех лет.