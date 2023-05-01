Восемь взрослых и пятеро детей лишились крыши над головой из-за пожара в городе Борзя Забайкальского края

Более десяти человек лишились жилья в результате степного пожара в городе Борзя. Об этом сообщает заместитель губернатора Забайкальского края Александр Костенко.
По уточненным данным, сгорел один четырехквартирный и три одноквартирных дома. Также огнем были разрушены несколько дач и хозяйственных построек. В результате пожара крыши над головой лишились 13 человек, среди которых пятеро детей.
Сотрудники МЧС уже локализовали возгорание в Борзе. В ликвидации открытого горения принимают участие около 60 спасателей и девять единиц техники. Тушение пожара осложняется погодными условиями, порывы ветра в регионе достигают 23 м/с.