Туроператоры предупредили о росте цен на путевки в Турцию на 30-50%

Россиянам сообщили, что цены на тариф «все включено» в Турцию этим летом достигнут 150 тыс. рублей, передает «АиФ».
Отпуск на популярном для россиян курорте становится невыгодным. Эксперты отмечают резкий рост цен на туры в Турцию на 30-50%. Причина таких показателей может быть связана с повышением интереса к этому туристическому направлению со стороны жителей Западной Европы.
Таким образом, средневзвешенная стоимость поездки для двоих на десять дней по системе «все включено» с проживанием в трехзвездочном отеле составит 140-150 тыс. рублей. За аналогичный тур с отдыхом в гостинице с четырьмя или пятью звездами россияне могут отдать от 150 до 275 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что турецкий город Анталья с начала года посетили 800 тыс. туристов. Большую часть потока составили граждане России.