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Туроператоры предупредили о росте цен на путевки в Турцию на 30-50%

Общество
Туроператоры предупредили о росте цен на путевки в Турцию на 30-50%

Россиянам сообщили, что цены на тариф «все включено» в Турцию этим летом достигнут 150 тыс. рублей, передает «АиФ».

Отпуск на популярном для россиян курорте становится невыгодным. Эксперты отмечают резкий рост цен на туры в Турцию на 30-50%. Причина таких показателей может быть связана с повышением интереса к этому туристическому направлению со стороны жителей Западной Европы.

Таким образом, средневзвешенная стоимость поездки для двоих на десять дней по системе «все включено» с проживанием в трехзвездочном отеле составит 140-150 тыс. рублей. За аналогичный тур с отдыхом в гостинице с четырьмя или пятью звездами россияне могут отдать от 150 до 275 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что турецкий город Анталья с начала года посетили 800 тыс. туристов. Большую часть потока составили граждане России.
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