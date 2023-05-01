Туроператоры предупредили о росте цен на путевки в Турцию на 30-50%

Таким образом, средневзвешенная стоимость поездки для двоих на десять дней по системе «все включено» с проживанием в трехзвездочном отеле составит 140-150 тыс. рублей. За аналогичный тур с отдыхом в гостинице с четырьмя или пятью звездами россияне могут отдать от 150 до 275 тыс. рублей.