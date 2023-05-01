Министр обороны Украины Резников запросил у Японии оборудование радиоэлектронной борьбы

Резников отметил, что оборудование радиоэлектронной борьбы поможет украинской армии глушить БПЛА. Поэтому Киев и обращается за помощью к Токио. Министр подчеркнул: для Украины важно услышать, что страны G7 продолжают поддерживать государство. Кроме этого, Резников в преддверии саммита «Большой семерки», который состоится 19-21 мая в Хиросиме, выразил надежду, что члены объединения обсудят свой ответ на агрессию России против Украины, включая экономические и политические санкции.