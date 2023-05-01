Американские сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2 в Перу

Подземные толчки магнитудой 5,2 произошли в 45 километрах к востоку от города Контамана в Перу. Об этом сообщает Геологическая служба США.
Согласно переданной информации, очаг сейсмической активности зарегистрирован на глубине 12,8 километра. Данные о разрушениях и пострадавших в результате землетрясения не поступали.
Ранее Европейско-средиземноморский сейсмологический центр передавал, что 1 мая также были зарегистрированы подземные толки в Японии, у островов архипелага Рюкю. Их магнитуда составила 5,9. Эпицентр стихии располагался в 68 километрах от города Окинава с населением 125 тысяч человек, сообщает RT.