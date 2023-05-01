Американские сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2 в Перу

Ранее Европейско-средиземноморский сейсмологический центр передавал, что 1 мая также были зарегистрированы подземные толки в Японии, у островов архипелага Рюкю. Их магнитуда составила 5,9. Эпицентр стихии располагался в 68 километрах от города Окинава с населением 125 тысяч человек, сообщает RT.