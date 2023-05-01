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Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов оценил роль удара по Павлограду в реализации наступления ВСУ

Армия
Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов оценил роль удара по Павлограду в реализации наступления ВСУ

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, как удар по Павлограду повлияет на проведения контрнаступления ВСУ. Он отметил, что из-за тяжелых последствий украинские военные не смогут его осуществить.

Обстрел объектов в черте города лишил три бригады ВСУ складов с боеприпасами и топливом. Рогов подчеркнул, что в такой ситуации военнослужащие не смогут начать активные боевые действия.

В связи с этим председатель движения прогнозирует, что из-за удара по Павлограду ВСУ потребуются дни или недели, чтобы решить проблемы с логистикой припасов.

Ранее сообщалось, что по городу в Днепропетровской области выпустили ракеты. В результате обстрела пострадало промышленное предприятие. Там мог находиться объект ракетостроения или склад со снарядами.
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