Удорожание ипотеки и повышение пенсий ожидают граждан России в мае 2023 года

Подробностями поделился телеканал RT в понедельник, 1 мая. Россияне, которым исполнилось 80 лет, смогут получать доплату к пенсии в 7,5 тыс. рублей, указывается в сообщении. С мая текущего года начнут действовать изменения Центробанка, которые направлены на борьбу с околонулевой ставкой по ипотечному займу, подчеркивается в материале телеканала.