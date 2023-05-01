Мэр Тбилиси Каха Каладзе объяснил невыдачу Грузии статуса кандидата в ЕС отказом от санкций против РФ

Невыдача Грузии статуса кандидата в Евросоюз является политическим решением из-за отказа страны присоединиться к антироссийским санкциям. Об этом заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе в ходе брифинга перед журналистами.
«Власть Грузии для них представляет проблему, потому что не присоединяется к санкциям, не начинает войну, не открывает "второй фронт" в стране», — пояснил политик отношение руководства ЕС к позиции официального Тбилиси.
По словам политика, грузинское общество поняло, почему государству отказали в статусе кандидата в ЕС. При этом мэр Тбилиси добавил, что власти страны «тщательно работают» над выполнением 12 рекомендаций, переданных Грузии для получения ею статуса кандидата в Евросоюз.