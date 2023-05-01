Мэр Тбилиси Каха Каладзе объяснил невыдачу Грузии статуса кандидата в ЕС отказом от санкций против РФ

По словам политика, грузинское общество поняло, почему государству отказали в статусе кандидата в ЕС. При этом мэр Тбилиси добавил, что власти страны «тщательно работают» над выполнением 12 рекомендаций, переданных Грузии для получения ею статуса кандидата в Евросоюз.