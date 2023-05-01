Два молодых человека погибли при загадочных обстоятельствах в московском хостеле

В разных номерах хостела на улице 50 лет Октября в Москве рано утром 1 мая были обнаружены тела двух мужчин в возрасте 21 года и 22 лет. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
На телах погибших не было видимых повреждений. Причину их смерти установят после судебно-медицинской экспертизы. Солнцевская межрайонная прокуратура следит за выяснением всех обстоятельств инцидента. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение. На место обнаружения трупов прибыл заместитель прокурора Эрмен Ялбаков.
Ранее в Туве подросток в состоянии алкогольного опьянения убил случайного прохожего, который отказал ему в покупке спиртного. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, передает «Ридус».