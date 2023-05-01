В Берлине зацвели тысячи деревьев вишни

Местные жители и туристы вышли на прогулку по сказочной аллее в Берлине, чтобы сделать незабываемые весенние снимки с деревьями вишни. Люди хотят успеть полюбоваться этим коротким и ярким природным явлением, поэтому они приезжают в парк даже из других районов города.
«Здесь действительно очень красивый район. Он находится на противоположной стороне Берлина от того места, где мы живем, но сюда действительно стоит приехать, потому что вишня цветет во всем своем великолепии, к сожалению, очень короткое время. Конечно, здесь довольно многолюдно, но все равно здесь очень приятная атмосфера», — отметил местный житель Карл Сандовал.
Аллея вишни появилась в Берлине после воссоединения Германии. Сбором средств для посадки вишневых деревьев занимался японский телеканал TV-Asahi, после чего в 1990 году в городе появились первые деревья. Всего по стране было высажено более десяти тысяч деревьев вишни, большинство из которых оказались в столице Германии.