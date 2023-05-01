В Берлине зацвели тысячи деревьев вишни

Аллея вишни появилась в Берлине после воссоединения Германии. Сбором средств для посадки вишневых деревьев занимался японский телеканал TV-Asahi, после чего в 1990 году в городе появились первые деревья. Всего по стране было высажено более десяти тысяч деревьев вишни, большинство из которых оказались в столице Германии.