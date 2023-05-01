Вечный мир с Польшей: как Россия Киев выкупала и на Крым ходила

1 мая (согласно русскому историку XIX века Сергею Соловьеву, называются и другие даты) был заключен «Вечный мир» между Россией и Польшей. Это знаменательная страница отечественной истории — наша страна возвращала «мать городов русских» — Киев.
И не просто возвращала, а приобретала за 146 тысяч рублей. Это примерно четыре с половиной тонны серебра и 10% тогдашнего годового бюджета Русского Царства. Поляки запрашивали сумму несколько большую, русские торговались, пока не сошлись в цене.
Вместе с Киевом Россия получала Левобережье Украины, Запорожская Сечь признавалась находящейся под протекторатом обоих государств, как и некоторые другие земли.
С нашей стороны договор подписал канцлер, глава Посольского приказа, князь Василий Голицын, а от Речи Посполитой свой автограф оставил уполномоченный дипломат, возглавлявший делегацию, воевода Кшиштоф Гжимультовский. Документ содержит 33 статьи и хранится в архиве.
Самое интересное, что с подписанием «Вечного мира» началось сближение непримиримых вроде бы ранее антагонистов — России и Польши.
Европа тогда стонала от турецких нашествий, казалось, что вот-вот ее постигнет участь Балкан.
Голицын умело использовал польскую заинтересованность в русских силах для противостояния османам. К тому времени Австрия, Венеция и Польша заключили антитурецкую «Священную Лигу». К ней примкнула и Россия. Она, в свою очередь, была заинтересована в сокрушении Крымского ханства, терзавшего наши земли бесконечными набегами, угонявшего массы людей в рабство.
Уже в 1687 году последовал первый крымский поход под командованием все того же князя Голицына, затем попытка была повторена в 1689 году. И хотя оба военных предприятия оказались неудачными, начало было положено, и без малого через столетие окончательную точку в решении крымского вопроса поставила императрица Екатерина II.
«Вечный мир» был заключен в период, когда будущий император Петр Великий правил совместно со своим братом Иваном при регентстве царевны Софьи.
Договор стал основой русско-польского союза в Северной войне 1700-1721 годов, то есть стал прологом петровской внешней политики, итогом которой стало провозглашение Российской империи по окончании Северной войны.