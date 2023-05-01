Вечный мир с Польшей: как Россия Киев выкупала и на Крым ходила

Уже в 1687 году последовал первый крымский поход под командованием все того же князя Голицына, затем попытка была повторена в 1689 году. И хотя оба военных предприятия оказались неудачными, начало было положено, и без малого через столетие окончательную точку в решении крымского вопроса поставила императрица Екатерина II.