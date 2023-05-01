Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Аналитик Павел Самиев дал прогноз о возможной экономической рецессии Евросоюза в течение года

Экономика
Аналитик Павел Самиев дал прогноз о возможной экономической рецессии Евросоюза в течение года

Глава аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев рассказал, что в Европе по-прежнему существуют факторы, которые могут привести экономику Старого света к рецессии. Эксперт отнес к таким негативным явлениям проблемы в энергобалансе и падение спроса на потребительские товары, передает Lenta.ru.

«Резкое удорожание энергоносителей из-за санкций, эмбарго на российскую продукцию, а также ожидание падения спроса на европейские товары — все это триггеры рецессии», — подчеркнул специалист.

Самиев пояснил, что на этот раз избежать негативного сценария помогла, в частности, мягкая зима, которая позволила европейским странам сохранить энергетический баланс и достаточно безболезненно пройти отопительный сезон.

Однако, в этом году погода зимой в Евросоюзе может быть более морозной. Вдобавок ситуацию на рынке энергоносителей усугубляет решение ряда стран-участниц ОПЕК+ сократить объемы нефтедобычи. По мнению экспертов, это может привести к дефициту «черного золота» на глобальном рынке углеводородов, пишет портал INFOX.
рецессия ЕС энергоносители павел самиев
Военкоры ФАН