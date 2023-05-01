Аналитик Павел Самиев дал прогноз о возможной экономической рецессии Евросоюза в течение года

Однако, в этом году погода зимой в Евросоюзе может быть более морозной. Вдобавок ситуацию на рынке энергоносителей усугубляет решение ряда стран-участниц ОПЕК+ сократить объемы нефтедобычи. По мнению экспертов, это может привести к дефициту «черного золота» на глобальном рынке углеводородов, пишет портал INFOX.