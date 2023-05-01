Fighterbomber: ВКС России атакуют военные объекты Украины ночью для обхода средств ПВО

Ночные атаки Воздушно-космических сил РФ по украинским военным объектам позволяют нивелировать угрозу систем противовоздушной обороны (ПВО) противника. Об этом пишет издание Fighterbomber.
Вылеты боевой авиации в темное время суток исключают визуальное обнаружение российских бомбардировщиков истребителями. Кроме того, зенитчики ВСУ в условиях ночной видимости почти лишены возможности использовать оптические каналы наведения систем ПВО.
Чаще всего боевая авиация поражает места дислокации подразделений ВСУ и военной техники, а также склады вооружений. При этом российским ВКС все еще необходимо правильно выбирать тактику для поражения противника, поскольку разведка США оповещает Киев о взлете ракетоносцев.
Ранее «Федерал Пресс» сообщал, что истребители ВКС РФ сбили самолет Су-24 воздушных сил Украины в ДНР. Также противник потерял две радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей.