Fighterbomber: ВКС России атакуют военные объекты Украины ночью для обхода средств ПВО

Чаще всего боевая авиация поражает места дислокации подразделений ВСУ и военной техники, а также склады вооружений. При этом российским ВКС все еще необходимо правильно выбирать тактику для поражения противника, поскольку разведка США оповещает Киев о взлете ракетоносцев.