СМИ сообщили о поступлении на вооружение ВВС Украины американских авиационных ракет Zuni

ВВС Украины получили на вооружение американские неуправляемые авиационные ракеты Zuni класса «воздух-земля». О том, что вооруженные подразделения оснастили указанными боеприпасами, сообщают украинские СМИ.
Напомним, что в январе 2023 года Министерство обороны США анонсировало поставки Киеву 4000 авиаракет Zuni. Тогда с таким заявлением выступила заместитель помощника главы иностранного ведомства Лаура Купер.
Ранее сообщалось, что ВМС США протестировали противокорабельную ракету большой дальности LRASM. Боеприпас был установлен на морском патрульном самолете (MPA) P-8A Poseidon.