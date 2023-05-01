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СМИ сообщили о поступлении на вооружение ВВС Украины американских авиационных ракет Zuni

Армия
СМИ сообщили о поступлении на вооружение ВВС Украины американских авиационных ракет Zuni

ВВС Украины получили на вооружение американские неуправляемые авиационные ракеты Zuni класса «воздух-земля». О том, что вооруженные подразделения оснастили указанными боеприпасами, сообщают украинские СМИ.

Напомним, что в январе 2023 года Министерство обороны США анонсировало поставки Киеву 4000 авиаракет Zuni. Тогда с таким заявлением выступила заместитель помощника главы иностранного ведомства Лаура Купер.

Ранее сообщалось, что ВМС США протестировали противокорабельную ракету большой дальности LRASM. Боеприпас был установлен на морском патрульном самолете (MPA) P-8A Poseidon.
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