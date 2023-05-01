Белоруссия полностью восстановила вызванные санкциями потери экспорта в январе-марте 2023 года

Глава министерства отметил, что в прошлом году страна смогла восстановить потери, полученные на внешних рынках, на 85%, а в этом году — практически на 98%. Червяков заявил, что за два месяца Минск нарастил объем продаж в Россию как минимум в полтора раза. За этот же период экспорт вырос на 1,3 млрд долларов. Также объем поставок в Китай вырос в 2,6 раза. В планах у Белоруссии в 2023 году нарастить поставки в КНР на 2 млрд долларов.