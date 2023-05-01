Правоохранители завершили поиски двух пропавших без вести подростков в Петербурге

Двух 16-летних подростков, находившихся в федеральном розыске, задержали после драки в Калининском районе, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу.
Случайный прохожий заметил избитого до крови 13-летнего мальчика и пьяного подростка, который пытался отнять у пострадавшего мобильный телефон на проспекте Культуры. Очевидец происшествия сообщил в полицию о разбойном нападении.
Правоохранительные органы задержали подозреваемых в тот же день. Позже выяснилось, что 16-летние подростки числились пропавшими без вести и находились в федеральном розыске. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Остальные детали не уточняются.
Ранее стало известно, что завершились поиски пропавшей в Екатеринбурге 13-летней школьницы. Спустя четыре дня спасательный отряд нашел девочку живой.