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Правоохранители завершили поиски двух пропавших без вести подростков в Петербурге

Происшествия
Правоохранители завершили поиски двух пропавших без вести подростков в Петербурге

Двух 16-летних подростков, находившихся в федеральном розыске, задержали после драки в Калининском районе, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

Случайный прохожий заметил избитого до крови 13-летнего мальчика и пьяного подростка, который пытался отнять у пострадавшего мобильный телефон на проспекте Культуры. Очевидец происшествия сообщил в полицию о разбойном нападении.

Правоохранительные органы задержали подозреваемых в тот же день. Позже выяснилось, что 16-летние подростки числились пропавшими без вести и находились в федеральном розыске. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Остальные детали не уточняются.

Ранее стало известно, что завершились поиски пропавшей в Екатеринбурге 13-летней школьницы. Спустя четыре дня спасательный отряд нашел девочку живой.
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