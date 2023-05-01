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Политолог Юрий Кот назвал причину издевательств чиновников Украины над индийской богиней Кали

Политика
Политолог Юрий Кот назвал причину издевательств чиновников Украины над индийской богиней Кали

Старший советник министерства информации и радиовещания Индии Канчан Гупта написал в соцсетях, что опубликованная Минобороны Украины карикатура на богиню Кали является «атакой на индуистские чувства во всем мире».

В качестве доказательства чиновник опубликовал ту самую «фотожабу» с индийской богиней, где она представлена в образе Мэрилин Монро с «юбкой» из клубов дыма от взрыва.

Корреспондент ФАН обратился к политологу и публицисту Юрию Коту, чтобы выяснить, зачем украинским националистам понадобилось ссориться еще и с индуистами.

«Ну, православных они всегда ненавидели, ненавидят и будут ненавидеть, — заметил эксперт. — А тут ситуация, скорее, напоминает ту, когда какой-то украинский политик назвал Олафа Шольца «ливерной колбасой». Просто так! А теперь то же самое происходит с богиней Кали, над почитаемым образом которой украинские чиновники так же решили поглумиться. У этих ребят вообще ничего святого нет».
Политолог Юрий Кот назвал причину издевательств чиновников Украины над индийской богиней Кали

Собеседник ФАН считает, что в мире абсолютно каждый должен узнать, что именно представляет из себя Украина.

«Мы имеем дело с абсолютным воплощением сатанизма, — подчеркнул Кот. — Эти люди будут оскорблять и унижать все, что имеет отношение к Богу — и неважно, о какой именно религии идет речь! Очевидно, что мусульман и православных им было недостаточно — и теперь вот националистам захотелось экзотики, и они переключились на индусов».

Ранее Юрий Кот заявил, что кампания Киева против УПЦ может привести к религиозной войне.
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