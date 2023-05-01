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Дочь погибшей от 153 ножевых ранений москвички задержана по подозрению в убийстве

Происшествия
Дочь погибшей от 153 ножевых ранений москвички задержана по подозрению в убийстве

Сотрудники правоохранительных органов задержали женщину по подозрению в убийстве своей матери. Пенсионерка скончалась от 153 ножевых ранений.

О задержании подозреваемой сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по Москве. Там уточнили, что дочь покойной доставят в подразделение столичного Следкома, где сотрудники СК РФ проведут допрос. Правоохранители установили, что между родственницами ранее возник конфликт на бытовой почве.

По факту убийства пенсионерки возбудили уголовное дело. Труп 90-летней москвички нашли в квартире на улице Расплетина.
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