Дочь погибшей от 153 ножевых ранений москвички задержана по подозрению в убийстве

Сотрудники правоохранительных органов задержали женщину по подозрению в убийстве своей матери. Пенсионерка скончалась от 153 ножевых ранений.
О задержании подозреваемой сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по Москве. Там уточнили, что дочь покойной доставят в подразделение столичного Следкома, где сотрудники СК РФ проведут допрос. Правоохранители установили, что между родственницами ранее возник конфликт на бытовой почве.
По факту убийства пенсионерки возбудили уголовное дело. Труп 90-летней москвички нашли в квартире на улице Расплетина.