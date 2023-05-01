Дочь погибшей от 153 ножевых ранений москвички задержана по подозрению в убийстве

О задержании подозреваемой сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по Москве. Там уточнили, что дочь покойной доставят в подразделение столичного Следкома, где сотрудники СК РФ проведут допрос. Правоохранители установили, что между родственницами ранее возник конфликт на бытовой почве.