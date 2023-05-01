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Подробности удара ВС РФ по транспортному узлу в Павлограде раскрыли в Сети

Армия
Подробности удара ВС РФ по транспортному узлу в Павлограде раскрыли в Сети

В Сети представили подробности удара Вооруженных сил РФ по транспортному узлу ВСУ в Павлограде. Деталями поделились в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

В результате обстрела в Павлограде повреждено здание промышленного предприятия. На данный момент представили две версии, о каком именно объекте идет речь. Согласно первой — пострадал оборонный пункт ракетостроения, по второй — склад вооружений украинской армии.

Глава администрации Днепропетровской области Сергей Лысак ранее сообщил об атаке на город. По его словам, по городу пустили несколько ракет, передает «Царьград».
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