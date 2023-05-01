Британские ученые применили искусственный интеллект для диагностировки рака на ранней стадии

В ходе экспериментальной работы медики воспользовались результатами компьютерной томографии порядка 500 больных, у которых выявили новообразования в легких. Выяснилось, что точность диагноза злокачественных опухолей по новой методе ИИ составила 0,87, при том, что показатель 1 считается идеальным, а 0,5 — свидетельствует о погрешности.