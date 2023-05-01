Британские ученые применили искусственный интеллект для диагностировки рака на ранней стадии

Ученые из Великобритании применили искусственный интеллект (ИИ) для диагностировки рака на ранней стадии развития, информирует The Guardian. Обозреватели пишут, что обновленная модель ИИ умеет точно определять, является ли новообразование онкологическим или нет.
В ходе экспериментальной работы медики воспользовались результатами компьютерной томографии порядка 500 больных, у которых выявили новообразования в легких. Выяснилось, что точность диагноза злокачественных опухолей по новой методе ИИ составила 0,87, при том, что показатель 1 считается идеальным, а 0,5 — свидетельствует о погрешности.
«Благодаря этой работе мы надеемся раздвинуть границы, чтобы ускорить обнаружение болезни», — подчеркнул автор исследования доктор Ричард Ли.
Параллельно в России тоже применили инновационный подход при проведении операции по удалению раковых клеток. Подольские хирурги вырезали пациентке опухоль мозга при помощи флуоресцентной навигации, сообщает портал РИАМО.