Асунсьон, 1 мая. Кандидат от правящей партии «Колорадо» Сантьяго Пенья одерживает убедительную победу на выборах президента в Парагвае. По результатам подсчета 99,9% голосов он получил поддержку 42,74% избирателей.
Его ближайший преследователь Эфраин Алегре, который баллотировался от оппозиционной «Аутентичной радикальной либеральной партии», набрал 27,49% голосов, опередив третьего участника президентской гонки — ультраправого кандидата Парагвайо «Пайо» Кубаса почти на 5%.
Соперники и действующий глава государства Марио Абдо уже поздравили Пенью с победой. Абдо, который является однопартийцем лидера президентской гонки, заявил, что обеспечит демократический переход власти, назначенный на 15 августа.
В основу предвыборной кампании кандидата от «Колорадо», которого называют ставленником экс-президента Парагвая Орасио Картеса, вошли пункты, касающиеся экономического восстановления страны и мер поддержки населения. В свою очередь оппозиционные кандидаты сделали ставку на борьбу с коррупцией в верхних эшелонах власти. При этом Пайо Кубас обещал в случае своего избрания ввести в стране смертную казнь за подобные преступления.
Победа на выборах представителя правящей партии развеяла опасения по поводу изменения политики Парагвая относительно поддержки Тайваня. Страна является одним из 13 государств, которые признают власти Тайбэя и установили дипломатические отношения с островом.
Посол Тайваня в Асунсьоне уже передал свои поздравления Пенье от имени президента Цай Инвэнь.
«Основываясь на общих ценностях, таких как демократия и свобода, а также на традиционной дружбе между двумя странами, наша страна продолжит углублять сотрудничество и обмены с новым правительством Парагвая», — говорится в распространенном сообщении МИД Тайваня.
Как отмечают специалисты, нынешняя политика правительства ставит перед будущим президентом серьезные вызовы, поскольку он столкнется с давлением сельхозпроизводителей, вынужденных сокращать поставки продукции в Китай на фоне обострения отношений между Асунсьоном и Пекином. Это является проблемой для Парагвая, экономика которого во многом зависит от аграрного сектора.
«Нам многое предстоит сделать после нескольких лет экономической стагнации, бюджетного дефицита. Задача, которая нас ждет, не для одного человека или партии», — сообщил Пенья в своей речи, призвав нацию к «единству и консенсусу».
Несмотря на убедительный успех партии «Колорадо», представители которой также одержали победу в голосовании на проходивших параллельно региональных выборах, политологи отмечают рост популярности оппозиционных кандидатов, в особенности ультраправого популиста Парагвайо Кубаса, который критикует власти за высокий уровень преступности и коррупцию. Это особенно актуально, учитывая, что Вашингтон ввел санкции в отношении «политического отца» Сантьяго Пеньи — Орасио Кортеса, которого США обвиняют в коррупции.