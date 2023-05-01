Кандидат от правящей партии одержал победу на выборах в Парагвае

В основу предвыборной кампании кандидата от «Колорадо», которого называют ставленником экс-президента Парагвая Орасио Картеса, вошли пункты, касающиеся экономического восстановления страны и мер поддержки населения. В свою очередь оппозиционные кандидаты сделали ставку на борьбу с коррупцией в верхних эшелонах власти. При этом Пайо Кубас обещал в случае своего избрания ввести в стране смертную казнь за подобные преступления.