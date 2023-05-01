Генсек ООН решил отправить в регион Судана координатора по гуманитарным вопросам

Нью-Йорк, 1 мая. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш решил в кратчайшие сроки отправить в Восточную Африку координатора по гуманитарным вопросам. Данные меры осуществляются на фоне обострения конфликта в Судане.
«Масштабы и темпы эскалации беспрецедентны», — говорится в заявлении ООН.
В своем сообщении Организация Объединенных Наций высказала необходимость предпринять срочные меры воздействия на Судан и страны региона. Она призвала участников конфликта обеспечить безопасные условия для эвакуации людей, а также защитить мирных жителей и объекты инфраструктуры.
Ранее Силы быстрого реагирования, которые являются одной из сторон противостояния, объявили о продлении режима прекращения огня на 72 часа. Позднее с аналогичным сообщением выступила армия.