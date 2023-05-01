Генсек ООН решил отправить в регион Судана координатора по гуманитарным вопросам

В своем сообщении Организация Объединенных Наций высказала необходимость предпринять срочные меры воздействия на Судан и страны региона. Она призвала участников конфликта обеспечить безопасные условия для эвакуации людей, а также защитить мирных жителей и объекты инфраструктуры.