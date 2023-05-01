96-летняя блокадница Ленинграда поделилась воспоминаниями о Великой Отечественной войне

Когда объявили эвакуацию, семья бросилась бежать через Ладожское озеро. Когда они добрались до противоположного берега, то со страхом узнали от военных, что по пути их семья преодолела минное поле и они лишь чудом не пострадали. Закончив специальные курсы, Зоя Петровна отправилась на фронт медсестрой.