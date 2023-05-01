96-летняя блокадница Ленинграда поделилась воспоминаниями о Великой Отечественной войне

Зое Петровне Шабариной 96 лет. В 14-летнем возрасте она пережила блокаду Ленинграда. Ветеран Великой Отечественной войны рассказала о своем детстве, голодных днях, эвакуации из осажденного города и помощи нашим солдатам.
В голодающем городе Зоя Петровна жила со своей мамой, сестрой и младшим братом Юрой. Мальчику, к сожалению, не удалось пережить трудные военные времена. По словам ветерана, из-за блокады города ее подростковый рацион состоял всего из куска хлеба и капустного рассола, который иногда готовила ее мама.
«125 грамм хлеба — это что? Без всяких жиров, вода только. У нас был капустный рассол, я помню, когда-то мама капусту засолила, и вот этот рассол мы пили», — вспоминает Зоя Шабарина.
Когда объявили эвакуацию, семья бросилась бежать через Ладожское озеро. Когда они добрались до противоположного берега, то со страхом узнали от военных, что по пути их семья преодолела минное поле и они лишь чудом не пострадали. Закончив специальные курсы, Зоя Петровна отправилась на фронт медсестрой.
«Вместе с медсестрами они поехали уже через Одессу, попали в Румынию, были во фронтовых госпиталях в тылу. Она нам рассказывала много эпизодов про больных, про раненых, которых они спасали», — рассказала дочка Зои Петровны Рузанна.
В 1948 году ветеран Великой Отечественной войны вернулась на малую родину, а потом отправилась работать медсестрой в Армению, где она проживает до сих пор.
«Ей пришло приглашение в Джермук — армянский курортный городок. Она приехала туда и повстречалась уже с моим отцом, который тоже там работал методистом лечебной физкультуры. И вот так образовалась семья, родились мы — я и сестричка моя», — заявила дочь пенсионерки.
По словам блокадницы, здесь, в Армении, ей живется хорошо. Пенсионерку навещают дети и внуки, также она часто разгадывает сканворды.
«Сейчас я живу как в раю: за мной ухаживают дети, внуки. В общем, я сейчас, как говорится, счастлива. То, что я не получила в свое время, я сейчас получаю», — поделилась Зоя Шабарина.