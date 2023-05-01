Стороны вооруженного конфликта в Судане согласились на очередное перемирие

Хартум, 1 мая. Силы быстрого реагирования (СБР) Судана объявили о продлении гуманитарного перемирия еще на 72 часа. Режим прекращения огня начался в полночь 1 мая.
Согласно заявлению СБР, опубликованному на их официальной странице в соцсети, данное решение принято в ответ на призывы международных, региональных и местных организаций. В публикации подтверждается полная приверженность гуманитарному перемирию и прекращению огня.
«Данная мера предпринята с целью открыть гуманитарные коридоры и облегчить передвижение жителей Судана и граждан других государств, а также дать им возможность обеспечить себя всем необходимым и добраться до безопасных районов», — добавлено в заявлении.
Со своей стороны, на аналогичный шаг пошли Вооруженные силы Судана. Соответствующее объявление сделано через несколько часов после сообщения СБР.
«На основании усилий американо-саудовских посредников ВС согласились продлить перемирие еще на 72 часа», — говорится в объявлении армии.
Это уже шестое перемирие с начала вооруженного конфликта в Судане, вспыхнувшего утром 15 апреля. Предыдущий режим прекращения огня вступил в силу три дня назад.