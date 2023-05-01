Дети Аллы Пугачевой прилетели к отцу Максиму Галкину во Францию

Эстрадная певица Алла Пугачева отправила своих детей Лизу и Гарри Галкиных к отцу в Париж. Двойняшки благополучно добрались до Франции.
О прибытии звездных наследников в социальных сетях сообщил их отец — артист эстрады, шоумен и юморист Максим Галкин✱ (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Пост сопровождается видеороликом, на котором можно увидеть семью.
Пугачева пояснила, что она и Галкин решили устроить сюрприз для Лизы и Гарри, сводив их в парижский Диснейленд. Сама артистка осталась в Израиле, отправив с детьми во Францию их няню.
Ранее РИАМО сообщало о продаже Аллой Пугачевой замка в подмосковной деревне Грязь. Недвижимость была реализована за миллиард рублей.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами