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Дети Аллы Пугачевой прилетели к отцу Максиму Галкину во Францию

Шоу-бизнес
Дети Аллы Пугачевой прилетели к отцу Максиму Галкину во Францию

Эстрадная певица Алла Пугачева отправила своих детей Лизу и Гарри Галкиных к отцу в Париж. Двойняшки благополучно добрались до Франции.

О прибытии звездных наследников в социальных сетях сообщил их отец — артист эстрады, шоумен и юморист Максим Галкин✱ (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Пост сопровождается видеороликом, на котором можно увидеть семью.

Пугачева пояснила, что она и Галкин решили устроить сюрприз для Лизы и Гарри, сводив их в парижский Диснейленд. Сама артистка осталась в Израиле, отправив с детьми во Францию их няню.

Ранее РИАМО сообщало о продаже Аллой Пугачевой замка в подмосковной деревне Грязь. Недвижимость была реализована за миллиард рублей.

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
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