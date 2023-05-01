Власти Танзании соединят континентальную и островную части республики

Додома, 1 мая. Власти Танзании построят крупнейший мост в Африке, который соединит Занзибар с материковой частью страны. Об этом заявил заместитель министра общественных работ и транспорта африканской республики Годфри Касекенья.
По словам чиновника, строительство магистрали, которая будет соединять островную и континентальную территорию государства, профинансирует инжиниринговая китайская компания. Кроме того, для реализации проекта будут также привлекаться частные инвестиции.
Согласно планам, длина моста составит 50 километров. Наличие сооружения позволит людям беспрепятственно передвигаться между Танзанией и Занзибаром, а также упростит товарооборот.
Ранее Правительство Танзании начало строительство крупного порта Мбамба-Бей в области Рувума. Данная инициатива расширит торговые отношения республики с другими странами и позволит упростить транспортировку грузов и людей в соседние государства.