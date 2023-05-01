Политолог Юрий Кот рассказал, как киевский режим пытается «сбить панику» среди украинцев

Украинские власти утверждают, что в воздушном пространстве Киева силами ПВО были уничтожены все ракеты и БПЛА, а жертвы среди гражданского населения и разрушения жилых объектов или инфраструктуры не зафиксированы. Заявление делается на фоне серьезных проблем с водоснабжением в городе, что явно связано с «прилетами».
Корреспондент ФАН обратился к политологу и публицисту Юрию Коту, чтобы выяснить, зачем киевским властям понадобилось настолько очевидно врать.
«Украинское руководство работает на традиционного потребителя своей пропаганды, который должен быть обязательно тупым, глухим, слепым, но при этом крикливым, — заметил эксперт. — Задача состоит в том, чтобы сторонники власти не слушали резонных аргументов ее критиков, а орали, визжали и рассказывали всем о том, что ничего никуда не попало, что украинская армия лучше всех и уже вот-вот будет под Москвой!»
Однако продолжил собеседник ФАН, шила в мешке не утаишь: все слышали взрывы в Киеве, Павлограде, Сумской области и даже в западной части Украины.
«Так что руководители этой страны врут, как сивые мерины, — заметил Кот. — Зачем? Просто они понимают, что русские ракеты бьют исключительно по военной инфраструктуре, делают это филигранно с необычайной точностью! Именно поэтому мирные жители не пострадали — но благодаря этому киевский режим получил возможность вешать им лапшу на уши».
Политолог отметил, что через пару дней украинские власти все-таки признают «прилеты» российских ракет.
«Но сейчас у них задача — сбить то истеричное состояние, которое царит в обществе, — заявил эксперт. — Люди задаются вполне резонными вопросами: а зачем нам тратить столько денег на ВСУ, брать такие сумасшедшие кредиты у Запада, если собственная же армия не в состоянии их защитить? Так что Киеву надо сбить панические настроения среди населения, пока оно не стало выпрыгивать из окон с криками «русские идут!»
Ранее Юрий Кот заявил, что кампания Киева против УПЦ может привести к религиозной войне.