Политолог Юрий Кот рассказал, как киевский режим пытается «сбить панику» среди украинцев

Украинские власти утверждают, что в воздушном пространстве Киева силами ПВО были уничтожены все ракеты и БПЛА, а жертвы среди гражданского населения и разрушения жилых объектов или инфраструктуры не зафиксированы. Заявление делается на фоне серьезных проблем с водоснабжением в городе, что явно связано с «прилетами».