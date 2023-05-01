Польша построила на границе с Белоруссией 206 километров защитной стены

На государственной границе Польши с Белоруссией уже возведено 206 километров защитной стены с металлической сеткой и колючей проволокой. До завершения строительства осталось 150 метров. Об это сообщает пресс-секретарь пограничной службы Анна Михальская.
В настоящий момент строительство заграждения временно приостановлено из-за затопления оставшегося участка водой. Работы возобновятся летом, когда река Нарев вернется в свое русло.
Однако лейтенант подчеркнула, что барьер уже начал свою работу. Все установленные на нем камеры видеонаблюдения и датчики движения выполняют необходимые функции. Михальская добавила, что стена предназначена для защиты польского государства от мигрантов из Белоруссии, которые нелегально пересекают границу. С начала 2023 года с помощью новой системы мониторинга погранслужбе удалось пресечь восемь тысяч подобных попыток.
Ранее начальник технического отдела пограничной охраны Финляндии Яри Толппанен объявил о возведении на границе с Россией 75-километровой защитной стены, передает «Национальная Служба Новостей».