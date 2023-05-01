Польша построила на границе с Белоруссией 206 километров защитной стены

Однако лейтенант подчеркнула, что барьер уже начал свою работу. Все установленные на нем камеры видеонаблюдения и датчики движения выполняют необходимые функции. Михальская добавила, что стена предназначена для защиты польского государства от мигрантов из Белоруссии, которые нелегально пересекают границу. С начала 2023 года с помощью новой системы мониторинга погранслужбе удалось пресечь восемь тысяч подобных попыток.