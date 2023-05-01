Труп пенсионерки со 153 ножевыми ранениями нашли в квартире на улице Расплетина в Москве

Пожилую женщину зарезали в московском районе Щукино. Труп 90-летней пенсионерки со 153 ножевыми ранениями нашли в квартире на улице Расплетина, сообщили в Следственном комитете России.
По данным ведомства, неизвестный злоумышленник наносил удары сначала одним кухонным ножом, а когда тот сломался, взял другое холодное оружие. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Устанавливаются все обстоятельства и детали инцидента.
Ранее стало известно, что в Москве обнаружили тело мужчины 1981 года рождения с многочисленными ножевыми ранениями. По предварительной версии, найденного в квартире по адресу Путевой проезд гражданина убили на почве ревности, сообщало РИАМО.