Труп пенсионерки со 153 ножевыми ранениями нашли в квартире на улице Расплетина в Москве

По данным ведомства, неизвестный злоумышленник наносил удары сначала одним кухонным ножом, а когда тот сломался, взял другое холодное оружие. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Устанавливаются все обстоятельства и детали инцидента.