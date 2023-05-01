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Atlantico: в Восточной Европе увеличилось количество преступлений из-за новой украинской угрозы

Политика
Atlantico: в Восточной Европе увеличилось количество преступлений из-за новой украинской угрозы

Количество преступлений в несколько раз возросло в Восточной Европе из-за новой украинской угрозы. Соответствующей информацией поделился журналист из Франции Ксавье Рофе.

Об этом обозреватель рассказал в своем авторском материале для издания Atlantico. Из Украины в государства европейской стороны незаконным образом провозят наркотические вещества и оружие, подчеркнул он.

«Это должно больше беспокоить европейских лидеров, потому что весь этот криминальный беспредел останется их проблемой», — резюмировал Ксавье Рофе.

Ранее бывший разведчик Соединенных Штатов Америки Скотт Риттер заявил, что возможное контрнаступление для украинской армии будет крайне тяжелым. Подробности передает телеканал RT.
незаконный оборот наркотиков продажа оружия европа Украина
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