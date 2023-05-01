Количество преступлений в несколько раз возросло в Восточной Европе из-за новой украинской угрозы. Соответствующей информацией поделился журналист из Франции Ксавье Рофе.
Об этом обозреватель рассказал в своем авторском материале для издания Atlantico. Из Украины в государства европейской стороны незаконным образом провозят наркотические вещества и оружие, подчеркнул он.
«Это должно больше беспокоить европейских лидеров, потому что весь этот криминальный беспредел останется их проблемой», — резюмировал Ксавье Рофе.
Ранее бывший разведчик Соединенных Штатов Америки Скотт Риттер заявил, что возможное контрнаступление для украинской армии будет крайне тяжелым. Подробности передает телеканал RT.