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Экс-разведчик США Риттер назвал расследование Херша о взрывах на «СП» неудобной правдой для Запада

Политика
Экс-разведчик США Риттер назвал расследование Херша о взрывах на «СП» неудобной правдой для Запада

Бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер высказался о расследовании американского журналиста Сеймура Херша на тему взрывов на «Северных потоках». Об этом пишет агентство РИА Новости.

У экс-разведчика спросили о том, доверяет ли он материалам Херша. В ответ американец заявил, что знаком с журналистом 25 лет и считает все его публикации достоверными. Военный эксперт отметил, что Херш приходится ему хорошим другом.

Игнорирование расследований Сеймура о взрывах на «Северных потоках» бывший американский офицер назвал «неудобной правдой», которую на Западе предпочитают игнорировать.

Ранее следователи из Германии обнаружили следы взрывчатки на яхте «Андромеда», которая связана терактами на «СП».
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