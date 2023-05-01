Экс-разведчик США Риттер назвал расследование Херша о взрывах на «СП» неудобной правдой для Запада

Бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер высказался о расследовании американского журналиста Сеймура Херша на тему взрывов на «Северных потоках». Об этом пишет агентство РИА Новости.
У экс-разведчика спросили о том, доверяет ли он материалам Херша. В ответ американец заявил, что знаком с журналистом 25 лет и считает все его публикации достоверными. Военный эксперт отметил, что Херш приходится ему хорошим другом.
Игнорирование расследований Сеймура о взрывах на «Северных потоках» бывший американский офицер назвал «неудобной правдой», которую на Западе предпочитают игнорировать.
Ранее следователи из Германии обнаружили следы взрывчатки на яхте «Андромеда», которая связана терактами на «СП».