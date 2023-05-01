МВД Саудовской Аравии заявило о планах усилить борьбу с контрабандой наркотиков

Министр внутренних дел Саудовской Аравии Абдель Азиз бин Сауд Наиф Аль Сауд заявил о планах правительства страны активизировать усилия по пресечению контрабанды наркотиков.
Соответствующее заявление глава МВД сделал на фоне участившихся операций силовых структур королевства по снижению объемов наркотрафика.
«Наркоторговцы и контрабандисты, а также те, кто действует против нашего общества и страны, не получат пощады», — заявил он.
Только на минувшей неделе правоохранительные органы провели несколько арестов подозреваемых в незаконном хранении наркотиков и оружия на территории страны. Операции прошли в Эр-Рияде, Джидде, Табуке, Джизане и регионе Аш-Шаркия.
Прокуратура королевства заявила, что всех арестованных ждет тюремное заключение. При этом наказание они понесут, даже если не будут доказаны факты употребления ими запрещенных веществ.
Согласно законодательству Саудовской Аравии, хранение или употребление наркотиков и алкоголя караются тюремными сроками, штрафами и депортацией. Подозреваемые в контрабанде в больших объемах и вовсе могут быть приговорены к смертной казни.
В королевстве уже запущен ряд программ, призванных снизить ввоз и оборот запрещенных веществ. В рамках этих проектов граждан призывают сообщать на специальную горячую линию и электронную почту о любом причастном к хранению или контрабанде наркотиков.
На территории ближневосточного региона наибольших объемов за последние годы достиг трафик каптагона — синтетического стимулятора амфетаминового типа, производство которого началось в середине прошлого века. Изначально он использовался для лечения гиперактивности, нарколепсии и депрессии, однако был запрещен в 80-х, поскольку провоцировал у пациентов зависимость. За счет дешевизны и простоты производства он обрел широкую популярность на Ближнем Востоке, в том числе у представителей террористических группировок: например, каптагон называют «боевым» наркотиком «Исламского государства»✱ (запрещено в РФ).
Власти стран региона регулярно пресекают попытки контрабанды этого вещества. Основным источником его производства называют Сирию, откуда он распространяется дальше транзитом через территорию Ирака, Иордании и Ливана. Нередко каптагон пытаются провезти в крупных партиях фруктов и овощей. Из-за этого Саудовская Аравия в 2021 году ввела запрет на ввоз ливанской продукции.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация