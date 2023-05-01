МВД Саудовской Аравии заявило о планах усилить борьбу с контрабандой наркотиков

На территории ближневосточного региона наибольших объемов за последние годы достиг трафик каптагона — синтетического стимулятора амфетаминового типа, производство которого началось в середине прошлого века. Изначально он использовался для лечения гиперактивности, нарколепсии и депрессии, однако был запрещен в 80-х, поскольку провоцировал у пациентов зависимость. За счет дешевизны и простоты производства он обрел широкую популярность на Ближнем Востоке, в том числе у представителей террористических группировок: например, каптагон называют «боевым» наркотиком «Исламского государства»✱ (запрещено в РФ).