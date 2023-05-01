Фильм «Вызов» стал лидером кинопроката в России и собрал 301 миллион рублей за минувшие выходные

Фильм режиссера Клима Шипенко вызвал огромный интерес у аудитории. Об этом свидетельствуют отчетные данные кинопроката в России. С начала премьеры картина возглавляет рейтинг по кассовым сборам каждый день. За прошедший уик-энд «Вызов» собрал 301 млн рублей.