Фильм «Вызов» стал лидером кинопроката в России и собрал 301 миллион рублей за минувшие выходные

Российская картина вновь возглавила рейтинг кинопроката в России и СНГ за период с 27 по 30 апреля, приводит данные портал Kinobusiness.
Фильм режиссера Клима Шипенко вызвал огромный интерес у аудитории. Об этом свидетельствуют отчетные данные кинопроката в России. С начала премьеры картина возглавляет рейтинг по кассовым сборам каждый день. За прошедший уик-энд «Вызов» собрал 301 млн рублей.
Второе место в рейтинге занимает российский мультфильм кинорежиссера Владимира Сакова «Яга и книга заклинаний», вышедший в прокат 27 апреля. На третьей строчке в списке расположился «Джон Уик-4», премьера которого состоялась 23 марта.
Ранее стало известно, что в Японии заинтересовались российским фильмом «Вызов». Президент компании «Пандора» Риэ Накано пообещала выпустить в местный прокат кинокартину, если она ей понравится.