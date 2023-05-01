Задержки поездов на 3-4 часа ожидаются в Брянской области из-за подрыва на ж/д путях в Унечском районе

Подрыв на железнодорожных путях в Унечском районе Брянской области отразится на времени прибытия поездов. Их задержка может доходить до нескольких часов.
Как сообщил источник ФАН, прежде всего подрыв повлияет на движение пассажирских составов. По предварительным оценкам, задержка может достигнуть и трех-четырех часов. Специалисты предпримут необходимые меры, чтобы оперативнее восстановить сообщение.
Ранее глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что на путях сработало неизвестное взрывное устройство. По его информации, никто не пострадал. Позже стало известно, что сошедший с рельсов грузовой поезд перевозил топливо и стройматериалы.