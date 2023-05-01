Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Задержки поездов на 3-4 часа ожидаются в Брянской области из-за подрыва на ж/д путях в Унечском районе

Происшествия
Задержки поездов на 3-4 часа ожидаются в Брянской области из-за подрыва на ж/д путях в Унечском районе

Подрыв на железнодорожных путях в Унечском районе Брянской области отразится на времени прибытия поездов. Их задержка может доходить до нескольких часов.

Как сообщил источник ФАН, прежде всего подрыв повлияет на движение пассажирских составов. По предварительным оценкам, задержка может достигнуть и трех-четырех часов. Специалисты предпримут необходимые меры, чтобы оперативнее восстановить сообщение.

Ранее глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что на путях сработало неизвестное взрывное устройство. По его информации, никто не пострадал. Позже стало известно, что сошедший с рельсов грузовой поезд перевозил топливо и стройматериалы.
брянская область подрыв богомаз РЖД
Военкоры ФАН