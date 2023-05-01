Политолог Ордуханян рассказал, почему госсекретарь США Блинкен не понесет наказание за ложь

Энтони Блинкен не понесет наказания за ложь под присягой Конгрессу о контактах с сыном президента США Джо Байдена Хантером Байденом. Об этом ФАН заявил политолог Рафаэль Ордуханян.
По словам эксперта, о лжи Блинкена было известно еще осенью прошлого года, когда он при помощи ФБР спрятал всю информацию о Хантере Байдене, чтобы о ней не узнали до выборов президента.
«Сейчас политический истеблишмент пришел к определенному консенсусу, и там некому бороться за правду. Такер Карлсон был, который призывал к правосудию, но его уволили. Республиканцы на это не пойдут. Либералы контролируют все ветви власти, спецслужбы. Поэтому в США некому требовать справедливости», — сказал политолог.
Ордуханян добавил, что граждане США аналогично не способны повлиять на власти, так как современная западная пропаганда отвлекает их от проблем внутри их страны.
«А общественное мнение задавлено совершенно беспардонной пропагандой и отвлечения людей от проблемы: вся Америка борется за гендерное равенство, за Украину, за защиту окружающей среды. И американское общественное мнение все это съело. Реальные проблемы: инфляция, дедолларизация, преступность, ложь чиновников, ложь о махинациях семейства Байдена, Пелоси», — отметил эксперт.
Политолог считает, что сегодня США превратилась в тоталитарное террористическое государство, которое когда-нибудь начнет строительство концлагерей.
«Америка сейчас напоминает обыкновенное фашистское государство, просто они еще пока не строят концлагеря. Но думаю, что это все впереди: скоро появятся недовольные, надо будет куда-то их «складировать». И их сателлиты делают то же самое. Поэтому Запад превращается в один большой фашистский рейх», — заключил Ордуханян.
Напомним, ранее бывший президент США Дональд Трамп назвал действующего главу американского государства Джозефа Байдена «продажным». Ранее бизнесмен прикрепил такой ярлык экс-госсекретарю США Хилари Клинтон.