Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Железнодорожные пути на месте крушения поезда в Брянской области были взорваны до прибытия состава

Происшествия
Железнодорожные пути на месте крушения поезда в Брянской области были взорваны до прибытия состава

Взрыв на железной дороге в Унечском районе Брянской области произошел до прибытия локомотива на место крушения. Об этом сообщает источник ФАН.

По имеющейся информации, железнодорожные пути были повреждены незадолго до прихода состава. Работники РЖД не успели заменить разорванный участок дороги, что и стало причиной схода локомотива и вагонов.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что локомотив и несколько вагонов грузового состава сошли с рельсов из-за срабатывания взрывного устройства. Поезд перевозил топливо и строительные материалы, угроза разлива нефтепродуктов отсутствует.
брянская область поезд диверсия железнодорожные пути подрыв
Военкоры ФАН