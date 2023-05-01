Врач Роман Иванов предупредил россиян о необходимости мыть бананы и апельсины перед употреблением в пищу

Как отметил эксперт в беседе с RT, достаточно сначала тщательно помыть с мылом руки, а потом ополоснуть продукты под проточной водой в течение 5-10 секунд. По его словам, очищать нужно все продукты, которые можно готовить или подавать сырым: овощи, фрукты, ягоды, а также орехи. Речь идет и о бананах, киви и апельсинах, которые имею кожуру. По словам специалиста, «при транспортировке на них собирается грязь, которая через руки попадет на мякоть».