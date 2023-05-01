Врач Роман Иванов предупредил россиян о необходимости мыть бананы и апельсины перед употреблением в пищу

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов рассказал основные правила мытья овощей и фруктов перед их готовкой и употреблением.
Как отметил эксперт в беседе с RT, достаточно сначала тщательно помыть с мылом руки, а потом ополоснуть продукты под проточной водой в течение 5-10 секунд. По его словам, очищать нужно все продукты, которые можно готовить или подавать сырым: овощи, фрукты, ягоды, а также орехи. Речь идет и о бананах, киви и апельсинах, которые имею кожуру. По словам специалиста, «при транспортировке на них собирается грязь, которая через руки попадет на мякоть».
Очень грязные плоды следует мыть со специальным средством. Оно поможет удалить, например, с яблок и груш восковый налет. Что касается корнеплодов — их удобно очищать с помощью мягкой щетки.
При мытье листовых овощей и зелени врач советует положить их в тарелку с водой и оставить на несколько минут, после чего ополоснуть и позволить высохнуть самостоятельно. Такой способ рекомендуется использовать и при очищении ягод с плотной кожицей: вишня, черника, смородина и облепиха. Плоды с мягкой оболочкой нужно быстро мыть при слабом напоре воды, чтобы они не успели потерять вид.