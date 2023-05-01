Пролежавший 33 года в коме после нападения американский полицейский скончался

Злоумышленники выстрелили в голову правоохранителю при попытке украсть 20 долларов. Троих подозреваемых арестовали после нападения. На момент происшествия полицейскому было 27 лет, шесть из которых он отдал службе. Отмечается, что он заработал семь благодарностей за время работы в правоохранительных органах.