Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Пролежавший 33 года в коме после нападения американский полицейский скончался

Происшествия
Пролежавший 33 года в коме после нападения американский полицейский скончался

Полицейский из Нью-Йорка подвергся нападению трех мужчин в 1990 году и впал в кому, сообщает New York Post.

Злоумышленники выстрелили в голову правоохранителю при попытке украсть 20 долларов. Троих подозреваемых арестовали после нападения. На момент происшествия полицейскому было 27 лет, шесть из которых он отдал службе. Отмечается, что он заработал семь благодарностей за время работы в правоохранительных органах.

Пострадавший находился в вегетативном состоянии 33 года и скончался ночью в субботу, 29 апреля. Известно, что в 2016 году полицейскому присвоили звание детектива.

Ранее сообщалось, что три человека погибли в результате стрельбы в местном баре в Оклахома-Сити.
кома стрельба нью йорк полицейский нападения смерть
Военкоры ФАН