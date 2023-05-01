Пролежавший 33 года в коме после нападения американский полицейский скончался

Полицейский из Нью-Йорка подвергся нападению трех мужчин в 1990 году и впал в кому, сообщает New York Post.
Злоумышленники выстрелили в голову правоохранителю при попытке украсть 20 долларов. Троих подозреваемых арестовали после нападения. На момент происшествия полицейскому было 27 лет, шесть из которых он отдал службе. Отмечается, что он заработал семь благодарностей за время работы в правоохранительных органах.
Пострадавший находился в вегетативном состоянии 33 года и скончался ночью в субботу, 29 апреля. Известно, что в 2016 году полицейскому присвоили звание детектива.
Ранее сообщалось, что три человека погибли в результате стрельбы в местном баре в Оклахома-Сити.