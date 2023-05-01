Россия приостановила подачу газа в Армению из-за планового ремонта на газопроводе

Плановые ремонтные работы проводятся на магистральном трубопроводе «Северный Кавказ —Закавказье» в Ставропольском крае. Именно из-за них до 4 мая подача природного газа в Армению временно прекращена. В заявлении отмечается, что в указанный временной период газоснабжение потребителей из республики будет осуществляться без ограничений при помощи внутренних ресурсов.