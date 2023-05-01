Bloomberg: Голливуд стоит на пороге крупнейшей за последние 15 лет забастовки сценаристов

По данным агентства, 1 мая истекает действие контракта между Гильдией сценаристов Америки и голливудскими студиями. За последние несколько недель стороны конфликта вступали в переговоры, обсуждая уровень заработной платы, борьбу за авторские права и условия работы со стриминговыми сервисами. Однако к компромиссу киностудии и сценаристы так и не пришли.