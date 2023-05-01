Как солнечное затмение пролило свет на «Слово о полку Игореве»

Во исполнение высочайшей воли все монастырские рукописи должны были поступать в Москву — в Центральный архив. В распоряжение графа Алексея Ивановича Мусина-Пушкина, страстного собирателя старины и крупнейшего исследователя ее. Именно он открыл Лаврентьевскую летопись Нестора, один из списков «Русской правды», «Поучение» Владимира Мономаха. Вокруг него образовался кружок любителей древностей, куда входил и знаменитый историк Николай Карамзин. Это сообщество и подготовило к печати «Слово о полку Игореве», единственный экземпляр рукописи которого был найден предположительно в Кирилло-Белозерском монастыре.