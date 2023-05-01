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Шашлык из индейки и курицы оказался самым популярным среди россиян

Общество
Шашлык из индейки и курицы оказался самым популярным среди россиян

Самым востребованным для шашлыка в России оказалось мясо курицы и индейки. Соответствующая информация следует из данных онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» и ритейлера «ВкусВилл».

Об этом стало известно 1 мая, в понедельник. В текущем году россияне открыли шашлычный сезон намного раньше, чем в 2022, указывается в сообщении. Среди инструментов для приготовления соответствующего блюда граждане России чаще всего приобретают мангалы, подчеркивается в исследовании.

Прежде стало известно, что шашлык из мяса баранины и свинины лучше всего готовить на дровах из березы и липы. Подробности передает телеканал RT.
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