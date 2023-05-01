Шашлык из индейки и курицы оказался самым популярным среди россиян

Об этом стало известно 1 мая, в понедельник. В текущем году россияне открыли шашлычный сезон намного раньше, чем в 2022, указывается в сообщении. Среди инструментов для приготовления соответствующего блюда граждане России чаще всего приобретают мангалы, подчеркивается в исследовании.